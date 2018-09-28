ظريف لنتنياهو... إسرائيل هي الوحيدة في منطقتنا التي تملك برنامجا "سريا" للأسلحة النووية

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل للاعتراف وفتح "برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية" أمام المفتشين الدوليين، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اكتشاف "مستودع ذرى" سرى في العاصمة الإيرانية.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ظريف على تويتر: "لن يشوش أي عرض للفنون والحرف اليدوية على مسألة أن إسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا "سريا" و"غير معلن" للأسلحة النووية بما في ذلك "ترسانة نووية فعلية". حان الوقت لتعترف إسرائيل وتفتح برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية أمام المفتشين الدوليين".

No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program — including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors. — Javad Zarif (@JZarif) September 27, 2018

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، أن إيران تواصل أنشطتها النووية بالرغم من الاتفاق النووي، مشيرا إلى امتلاك إيران لمخزن ذري في طهران.

وقال نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، إن "إيران لديها مخزن ذري في طهران، وهو أمر أكشفه للمرة الأولى".

وتابع نتنياهو، "حصلنا على ألف مستند وشريط فيديو يكشف أن هناك مباني في طهران لبناء أسلحة نووية"، مطالباً "الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش على مخازن إيران السرية قبل أن يتم تطهيرها".

هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015 و تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركةـ التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.