فيديو إطلاق الصواريخ من منظومة "باستيون" يثير رعب الصحف البريطانية

ونشرت صحيفة "الدايلي أكسبرس" المقال تحت عنوان "روسيا تهدد بحرب عالمية ثالثة: بوتين يوافق على إطلاق أول صاروخ دفاعي ساحلي".

ولم يتم الإشارة في المقال إلى أن الحديث هنا يدور حول التدريبات، ولكن يتضح ذلك من خلال صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع خلفية لصورة إطلاق الصواريخ.

وأشار الصحفيون إلى أن الصواريخ أطلقت في القطب الشمالي، وذكرت الصحيفة "أن هذا يتطابق مع تصريحات موسكو منذ مدة ليست بالطويلة، حيث صرحت موسكو أن تحت جليد القطب الشمالي يوجد معادن"، ولم يشرح المقال ماذا يربط هذا التصريح بإطلاق الصواريخ.

وبعدها انتقل الحديث في المقال إلى خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحديثه حول خطورة الحرب العالمية الثالثة".

وأعلن المتحدث باسم أسطول الشمال، فاديم سيرغا، في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن جنود الأسطول استخدموا لأول مرة المنظومة الصاروخية الساحلية "باستيون" خلال التدريبات التكتيكية في القطب الشمالي في أرخبيل جزر سيبيريا الجديدة.

ولخص قائد أسطول الشمال الأميرال نيكولاي يفمينوف النتائج الأولية، وقال إن منظومة "باستيون" نفذت بنجاح مهمة إطلاق الصواريخ على أهداف بحرية تقع على مسافة أكثر من 60 كيلومترا.