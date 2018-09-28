مادورو يصف اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بـ "الودي"

التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووصفه بـ "الودي"

موسكو - سبوتنيك. وكتب مادورو على تويتر: "عقدت اجتماعا وديا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيه الحقيقة عن فنزويلا، واتفقنا على استراتيجية مشتركة للتعاون مع الأمم المتحدة لتنمية وطننا الحبيب".

© Sputnik . Aleksey Nikolski رئيس فنزويلا: زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للبلاد مرحب بها دائما

يذكر أن المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة قد انطلقت في 25 أيلول/سبتمبر في نيويورك. وقد وافق المجلس الأوروبي على شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة لحفظ السلام وإدارة الأزمات لـ 2019-2021.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم أمس الخميس، إنه يرحب بزيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لفنزويلا في أي وقت، بعد أن حثت كراكاس على السماح بإفساح المجال أمام تحقيق دولي في الوضع الإنساني في البلاد.