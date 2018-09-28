السفارة الروسية في بيروت: روسيا تواصل العمل لحشد الجهود الدولية لتسهيل عودة النازحين السوريين

أكدت السفارة الروسية في بيروت، يوم الخميس، في بيان لها، أن روسيا تواصل العمل الدؤوب لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وجاء في بيان السفارة أنه: "خلال اجتماع غرفة العمليات المكلفة بعودة النازحين الروسية السورية الذي عقد بتاريخ 26 من أيلول/سبتمبر في موسكو، صرح اللواء يفغيني إيليين بأن 1 مليون 470 ألف نازح قد عادوا إلى ديارهم بالتعاون مع عدة دول والمنظمات الدولية".

© AP Photo / Syrian Central Military Media "سبوتنيك" تكشف آلية عمل "حزب الله" لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

وأعلنت السفارة الروسية: "يجري حاليا إعادة بناء منشآت البنى التحتية لخدمة النازحين السوريين عقب عودتهم، ومنها 138 مدرسة، و116 حديقة أطفال، و109 مخابز و113 محطة لضخ المياه، و119 محطة فرعية كهربائية، و106 مصحات طبية، و1468 مسكنا، و79 معهدا وجامعة".

ولفتت السفارة إلى أن"المؤسسات والبعثات الدبلوماسية الروسية تواصل العمل بنشاط لحشد الجهود الدولية لتسهيل عودة النازحين السوريين".

وأضاف البيان: "ممثلو وزارة الشؤون الخارجية في سوريا ومكتب الأمن الوطني السوري، أكدوا في سياق مناقشات مع الجانب الروسي، الاستعداد للتوصل إلى حل القضايا التي تعقد عملية العودة الطوعية للنازحين السوريين، عبر إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات لمساعدة الحكومة السورية على تحسين الإطار التنظيمي".

وشدد البيان على أن "السفارة الروسية تواصل العمل لمساعدة السلطات اللبنانية في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم على أساس دائم، في إطار عمل اللجنة الروسية — اللبنانية المشتركة بالتعاون مع مركز الاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين التابع للجيش الروسي بدمشق".