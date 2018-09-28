زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سولاويسي في إندونيسيا

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا ضرب جزيرة سولاويسي، اليوم الجمعة، لكن لم يصدر أي إنذار من أمواج مد (تسونامي).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترا تقريبا. وفقا لـ "رويترز".

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#BREAKING M6.1 #earthquake hits Minahasa, Sulawesi, Indonesia at 0700 GMT, with the epicenter measuring at a depth of 18.08 km (USGS) pic.twitter.com/IfjSFc47P4 — CGTN (@CGTNOfficial) September 28, 2018

وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي وتكثر فيها الزلازل. وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.