أردوغان يتهم أمريكا بعدم تنفيذ واجباتها في منبج السورية

سبوتنيك. وقال أردوغان: "الولايات المتحدة لم تف بوعودها ولم تنفذ خارطة الطريق المتفق عليها حول منبج، ووحدات حماية الشعب الكردية لم تغادر منبج".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE أزمة محتملة بين أمريكا وتركيا حول "منبج"

ووجه أردوغان الاتهام إلى الولايات المتحدة بأنها تعزز وجودها العسكري في شمال سوريا "بالتعاون مع منظمة إرهابية"، مؤكدا أن تركيا ستتخذ تدابير انتقامية في إدلب.

وفي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستقوم بالتنسيق مع روسيا من أجل القيام بعملية في الأراضي الواقعة شرقي الفرات والتي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب، قال أردوغان: في الوقت الحالي العملية غير موجودة على جدول الأعمال، ولكن لا يمكنني أن أقول أن هذا لن يحدث، دعونا نراقب تطور الأحداث".

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى خارطة طريق بخصوص مدينة منبج السورية، حيث تقضي بخروج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية (الذين تصنفهم أنقرة كإرهابيين) من المدينة، إلا أن الولايات المتحدة لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، كما تقوم القوات التركية والأمريكية بتنفيذ دوريات مستقلة على أطراف منبج.