شاهد بالفيديو انفجار أحدث هاون أوكراني

ويبين الفيديو أن الهاون، وهو أحدث هاون من صنع أوكراني يدعى "مولوت" (المطرقة)، يدمر نفسه بنفسه.

ووقع الانفجار في الشهر الجاري سبتمبر/أيلول، في أحد مواقع القوات الأوكرانية التي تواصل العملية العسكرية التنكيلية ضد سكان منطقة دونباس من مناوئي نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.وذهب 3 أشخاص من عناصر القوات الأوكرانية ضحية الانفجار.وقد تسبب هاون من نوع "مولوت" في أكثر من حادث دموي.وحظر الرئيس الأوكراني بوروشينكو، في شهر يوليو/تموز الماضي، استخدام هاون "مولوت" حتى معرفة أسباب تعطّله، بعدما قُتل 3 عسكريين وأصيب 9 آخرون بجراح في انفجار هاون "المطرقة" خلال مناورات عسكرية قرب مدينة روفنو.