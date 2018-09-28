نتنياهو يطلب مساعدة هذه الدولة

طلب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساعدة دولة لتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول القارة الأفريقية.

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه التقى بالرئيس الرواندي، بول كاغامي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

التقيت اليوم في نيويورك مع الرئيس الرواندي بول كاغامي وبحثت معه التهديدات الإقليمية والعدوان الإيراني. كما بحثت معه الأوضاع في القرن الأفريقي وخاصة اتفاقية السلام التي وقعت بين إثيوبيا وأريتريا والفرص التي تخلقها هذه الاتفاقية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/C9XmdnvaaQ — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 28, 2018

ذكر نتنياهو أنه بحث مع الرئيس الرواندي التهديدات الإقليمية والملف الإيراني، وبحث معه الأوضاع في القرن الأفريقي، وخاصة اتفاقية السلام الموقعة بين إثيوبيا وإريتريا، والفرص التي تخلقها هذه الاتفاقية بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكتب نتنياهو في تغريدة أخرى أنه طلب من الرئيس الرواندي مساعدة بلاده في تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء.