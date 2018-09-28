"سيلفي" إيراني بجوار المنشأة السرية

كتب محلل سياسي إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن مجموعة من الشبان الإيرانيين التقطوا صور "سيلفي" بجوار المنشأة النووية الإيرانية السرية، التي أعلن عنها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

בעקבות חשיפת רה"מ @netanyahu



אזרחים איראניים מצטלמים ליד המתקן הגרעיני שעליו דיבר רה"מ נתניהו בנאומו בעצרת האו"ם



תרגום הדברים-

השומר צועק:

"אל תתקרבו למקום הזה.

והם עונים:

למה לא, זה המקום שנתניהו הציג באו"מ.

(תודה על התרגום למר מנשה אמיר מנהל קול ישראל בפרסית)@yosefyisrael25 pic.twitter.com/nsNXtvb7mg — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 28, 2018

ذكر شمعون آران الكاتب والمذيع بهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن مجموعة من المدنيين الإيرانيين طلبوا التصوير بالقرب من منشأة نووية إيرانية في طهران، وحينما اقتربوا منها، طلب الحارس الابتعاد، فأجابوه بأن هذا المكان هو الذي قدمه نتنياهو في الأمم المتحدة.

ونشر الكاتب الإسرائيلي شريط فيديو يوضح تصوير بعض المدنيين الإيرانيين "السيلفي" بجوار المنشأة النووية السرية، حيث جمعوا بين صورة نتنياهو بالأمم المتحدة صورة السيلفي معا.