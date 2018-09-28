شروط إسرائيلية قبل إعادة تمويل "الأونروا"

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إننا طلبنا إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة من حركة حماس، قبل إعادة تمويل "الأونروا".

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن تساحي هنغبي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، شدد على أن أي اجتماع يجمعه بالفلسطينيين أو غيرهم يطلب فيه إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، قبل أي تحرك لإعادة إعمار قطاع غزة.

השר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי בתום מפגש המדינות התורמות באו"ם: "העליתי בכל מפגש את דרישתנו החד משמעית להשיב את השבויים והנעדרים שלנו, לפני כל מהלך שנועד להקים פרויקטים של תשתיות לשיקום עזה" @gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) September 28, 2018

© AP Photo / Susan Walsh بعد وقف تمويل "الأونروا"... نيويورك تستضيف اجتماعا لتمويل غزة

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أكدت، مساء أمس الخميس، أن اجتماعا مهما سيعقد، الخميس، في مدينة نيويورك الأمريكية، لبحث مسألة تمويل القطاع.وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاجتماع يعقد ضمن لقاءات الدول المانحة للفلسطينيين، وسيشارك في الاجتماع مندوبين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة عن مندوبين للاتحاد الأوروبي وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء يأتي بسبب التصعيد الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، لتدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، وبأن الهدف من الاجتماع هو تقديم دعم مالي، يقدر بملايين الدولارات لقطاع غزة، لمنع وقوع أزمة اقتصادية.

وشارك من الوفد الإسرائيلي، وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، الذي أكد أن الاجتماع سيناقش الوضع في القطاع، وتقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة.

وقبل ساعات، أعلن المتحدث الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابع للأمم المتحدة، "الأونروا"، سامي مشعشع، اليوم الجمعة، أن الوكالة حصلت على تعهدات بدعمها بـ 118 مليون دولار.