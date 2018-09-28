على خلفية أزمة "الروهينغا"...الكنديون يسحبون جنسيتهم الفخرية من زعيمة بورما

وافق النواب الكنديون بالإجماع، أمس الخميس، على سحب الجنسية الكندية الفخرية، التي منحت للزعيمة البورمية، أونغ سان سو تشي، لرفضها إدانة "إبادة" أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، كان مجلس النواب قرر منح الجنسية الفخرية إلى أونغ سان سو تشي، في 2007، عندما كانت حائزة "نوبل للسلام" مسجونة في بورما.

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