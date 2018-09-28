بالفيديو... غرق طائرة مدنية في المحيط الهادي

تحطمت طائرة تابعة لشركة "آير نيوجيني" للطيران جزئيا، وذلك بعد غرقها في بحيرة قبالة مطار تشوك، إحدى ولايات دولة ميكرونيزيا التي تقع غربي المحيط الهادي.

وقالت شركة الطيران "آير نيوجيني" في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الطائرة المنكوبة كانت تقل على متنها 35 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون 12 فردا، مضيفة أنه تم إنقاذ جميع من كان على متن الطائرة، حسبما ذكرت شبكة CNBC.

VIDEO: Air Niugini Boeing 737 was attempting to land at Weno airport in Micronesia but ended up half submerged in a lagoon after missing the runway pic.twitter.com/xqtUXuyNxn — AFP news agency (@AFP) September 28, 2018

وتداولت وسائل الإعلام صورا تظهر قوارب الإنقاذ وهي تحيط بالطائرة التي غمرتها المياه جزئيا، لإنقاذ الركاب قبالة مطار تشوك الدولي.

وأوضحت الشركة، أنه كان من المقرر أن تتوقف الطائرة "بوينغ 737-800" في مطار تشوك، وهي المدينة الأكثر كثافة سكانية بين ولايات دولة ميكرونيزيا، قادمة من ولاية "بوهنبي" داخل ميكرونيزيا، قبل أن تتوجه إلى بورت مورسبي، عاصمة بابوا غينيا الجديدة.

PLANE CRASH / WATER LANDING

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water.



📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) September 28, 2018

​

وتم إبلاغ شركة "إير نويجيني" بأن الطقس كان سيئا للغاية، مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض مستوى الرؤية وقت وقوع الحادث.

يذكر أن دولة ميكرونيزيا تتكون من مجموعة جزر تقع في النصف الجنوبي من المحيط الهادي، تحدها الفلبين من غرب وإندونيسيا في الجنوب الغربي، وبابوا غينيا الجديدة وميلانيسيا إلى الجنوب، وبولنيسيا إلى الجنوب الشرقي والشرق.