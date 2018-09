موجات تسونامي بارتفاع مترين تجتاح بالو في إندونيسيا (فيديو)

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة 28 أيلول/ سبتمبر، قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا ضرب جزيرة سولاويسي، لكن لم يصدر أي إنذار من أمواج مد "تسونامي".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترا تقريبا.

Breaking: Tsunami hits Palu, Indonesia after massive 7.7 earthquake. Major damage is being reported. pic.twitter.com/nRvge2mKy2 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 28, 2018

​#BREAKING M6.1 #earthquake hits Minahasa, Sulawesi, Indonesia at 0700 GMT, with the epicenter measuring at a depth of 18.08 km (USGS) pic.twitter.com/IfjSFc47P4

​وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي وتكثر فيها الزلازل. وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.