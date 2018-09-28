حكومة سنغافورة تهدي مواطنيها 511 مليون دولار

وفقا لموقع وزارة المالية السنغافورية، فقد تم توفير دفعة لمرة واحدة للسكان من ميزانية الدولة لعام 2018. وسيعتمد حجم المبلغ على مستوى دخل الفرد. فإن كان دخل الفرد لعام 2017 ما لا يزيد عن 20.4 ألف دولار، فإن المواطن سيحصل على 219.2 دولار. بينما لو كان دخله السنوي لعام 2017 يزيد عن 73 ألف دولار، فإنه سوف يحصل على 146.1 دولار، بينما كل من كان دخله أعلى من ذلك، سوف يحصل على 73 دولار.

وأشارات وزارة المالية أنه سيتم تسليم الأموال لكل المواطنين البالغين في البلاد (نحو 2.8 مليون شخص). ووفقا لموقع "countrymeters" فإن عدد سكان سنغافورة الكلي يبلغ 5.97 مليون شخص.

يشار إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد في عام 2017 كان أعلى بـ3.6% من المتوقع، كما أن إنتاجية البلاد زادت بنسبة 4.5%، ومتوسط ​​دخل السكان زاد بنسبة 5.3%. وأكدت وزارة المالية أن هذا هو أعلى معدل منذ عام 2010.