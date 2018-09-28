إصابة العشرات في الجمعة الـ26 من "مسيرات العودة" في غزة

أفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 15 مواطنا، أصيبوا بجراح مختلفة شرق قطاع غزة، منها إصابة طفل بجراح خطيرة، شرق خان يونس.

وبحسب وكالة "سما"، أعلنت الوزارة عن إصابة الطفل يوسف أبو ظريفة (11 عاماً)، بجراح خطيرة شرق خان يونس.

© AP Photo / Adel Hana صحيفة عبرية: إسرائيل تستعد لحرب على غزة ودعا القدرة النشطاء إلى عدم التسرع في نشر الأخبار، غير الموثوقة، التي تهدف إلى إرباك المجتمع ووسائل الإعلام.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وسكّان الداخل الإسرائيلي للانخراط في المسيرات، وهي المسيرات رقم 26، منذ انطلاق المسيرة الأولى، في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.