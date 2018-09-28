سكان لندن يلكمون رئيسة الوزراء ومسؤولي بلادهم للتنفيس عن غضبهم (صور)

أصبح بإمكان سكان لندن أن ينفسوا عن غضبهم بتوجيه الضربات إلى أكياس ملاكمة تحمل صور شخصيات رئيسية مثل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

© AP Photo / Yui Mok جونسون يطالب ماي بتمزيق خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

بعد أن ضاق سكان لندن ذرعا من الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آن لهم اليوم أن ينفسوا عن غضبهم في صالات الألعاب الرياضية بتوجيه الضربات إلى أكياس ملاكمة تحمل صور شخصيات رئيسية مثل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وفقا لما ذكرته " رويترز ".

وتشمل التدريبات المكثفة التي تستغرق 30 دقيقة، قفز المتدربين في أجولة تحمل صورة رئيسة الوزراء تيزيزا ماي وأخرى يلقون فيها الكرة على الأرضية التي تحمل صور ماي وزعيم حزب العمال جيريمي كوربين.

© REUTERS / SIMON DAWSON سكان لندن ينفسون عن غضبهم من ماي وجونسون

وهناك أيضا "ركن كاميرون للراحة" على اسم رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون سلف ماي حيث يلتقط فيه المتدربون أنفاسهم.

وتقدم شركة "جيم بوكس" لصالات اللياقة البدنية هذه التدريبات التي تأخذ من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي موضوعا، ويقول مديرها مارك دايبر إنه وقع الاختيار على الموضوع بعد استطلاع آراء المشتركين عن أكثر ما يشعرهم بالإحباط من العيش في العاصمة البريطانية.

© REUTERS / SIMON DAWSON سكان لندن يلكمون ماي وجونسون وكاميرون في صالة رياضية

وقال دايبر لرويترز "قلنا حسنا… ما هي أفضل طريقة للتنفيس عن الإحباط والغضب أكثر من حصة من التدريبات الرياضية… حيث يمكنك في الواقع توجيه لكمة لصورة أكثر سياسي تكرهه على كيس الملاكمة".

وقال مدرب اللياقة البدنية بوريس فيسوكوبورسكيس إن الدورة مصممة بمساعدة خبير في إدارة الغضب.

وأضاف "يغادرون التدريب وهم أكثر راحة وأخف وزنا وقد فعلوا شيئا جيدا لأنفسهم ولأبدانهم".

وقالت الطالبة بولندية الأصل آنيا يازابكيفيتش إن شعورا رائعا انتابها بعد التدريب.