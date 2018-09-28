إيران ترد على مزاعم نتنياهو النووية: سيضحك العالم على كلماته الجوفاء

وتابع: "سيضحك العالم بصوت عال على هذه الكلمات الكاذبة والجوفاء التي لا توجد ضرورة لها".
وأكد أن "المرجعية الوحيدة لمعالجة القضايا النووية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي راقبت بشكل دائم المواقع الإيرانية وأعلنت التزام إيران بكامل الاتفاق النووي".
وكان نتنياهو، قد قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس 27 أيلول/ سبتمبر، "حصلنا على ألف مستند وشريط فيديو يكشف أن هناك مباني في طهران لصناعة أسلحة نووية". مشيرا إلى أن هناك مخزنا ذريا سريا في العاصمة الإيرانية.
مضيفا "إيران لديها مخزن ذري في طهران، وهو أمر أكشفه للمرة الأولى".
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