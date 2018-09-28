إيران ترد على مزاعم نتنياهو النووية: سيضحك العالم على كلماته الجوفاء

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بشكل قاطع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن امتلاك إيران لمخزن نووي سري في طهران.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI نتنياهو : هناك مخزن سري ذري في طهران ومباني لصناعة أسلحة نووية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الرسمي: "إن فشل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في تنفيذ سيناريوهات معادية للإيرانيين دفع رئيس وزراء الاحتلال إلى العرض و الإدلاء بمزاعم سخيفة ومضحكة".

وتابع: "سيضحك العالم بصوت عال على هذه الكلمات الكاذبة والجوفاء التي لا توجد ضرورة لها".

وأكد أن "المرجعية الوحيدة لمعالجة القضايا النووية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي راقبت بشكل دائم المواقع الإيرانية وأعلنت التزام إيران بكامل الاتفاق النووي".

وكان نتنياهو، قد قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس 27 أيلول/ سبتمبر، "حصلنا على ألف مستند وشريط فيديو يكشف أن هناك مباني في طهران لصناعة أسلحة نووية". مشيرا إلى أن هناك مخزنا ذريا سريا في العاصمة الإيرانية.

مضيفا "إيران لديها مخزن ذري في طهران، وهو أمر أكشفه للمرة الأولى".