موقع استخباراتي يكشف عن شرط إسرائيلي لوقف هجماتها على سوريا

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم الجمعة، أن روسيا تقترح إبرام صفقة بين إسرائيل وإيران، تقضي بوقف الغارات الإسرائيلية على سوريا، مقابل إيقاف إيران شحنات الأسلحة إلى دمشق.
اتفاق مشروط
وقال الموقع نقلًا عن مصادر استخباراتية وعسكرية، إن الصفقة تنص على أنه في حال أوقفت إسرائيل غاراتها على سوريا، فإن إيران ستوقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى سوريا أو إلى حزب الله اللبناني".
وأورد الموقع الإلكتروني بأنه في حال تمت الصفقة، فإن روسيا قد تؤجل أو تلغي قرارها إرسال منظومة الصواريخ الدفاعية "إس-300"؛ في أعقاب تحميلها إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية، قبالة الساحل السوري، الأسبوع الماضي.
رمزيا
وأوضح الموقع أن روسيا لم تشر، بشكل واضح، إلى وقف إرسال تلك المنظومة، وإنما أشارت إلى إنه يفهم منها، رمزا.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بوتين بدأ جهوده لإبرام هذه الصفقة من خلال اتصالات سرية مع واشنطن وتل أبيب؛ بهدف تخفيف حدة التوتر بعد سقوط الطائرة، مضيفًا بأن المصادر تتوقع أن يقبل نتنياهو تلك الصفقة.
الكرة في الملعب الإيراني
وأكد الموقع أنه ليس من المتوقع أن تتلقى روسيا ردا إيرانيا، في القريب العاجل، خاصة مع هجوم نتنياهو على إيران، أمس الخميس، خلال كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أي أن الكرة في الملعب الإيراني.
وأوضح الموقع أن بوتين سيلتقي نتنياهو قريبًا؛ لبحث الأزمة بين البلدين، وخطة إنهائها وإعادة العلاقات إلى طبيعتها، رغم عدم تأكيد الموقع على أنه سيقام هذا اللقاء، قريبا، من عدمه.
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