المعلم: نأمل بتوريد منظومة "إس-300" بعد أسبوعين وأن "تغطي" السماء السورية

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن سوريا تأمل بتوريد منظومة "إس-300" بعد أسبوعين وأن "تغطي" السماء السورية.

© Sputnik . morad saeed ضابط سوري يتحدث عن الأهداف الخفية لتزويد سوريا بمنظومة "إس-300"

الأمم المتحدة — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم أن سوريا تتطلع للحصول على منظومة "اس-300" الروسية خلال أسبوعين.

وقال المعلم للصحفيين: "وفق تصريحات وزير الدفاع شويغو، سنحصل عليها خلال أسبوعين"، مشيرا إلى أنه يأمل أن "تغطي" المنظومة السماء السورية.

وأعلن الكرملين الروسي بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر ، أنه بمبادرة من الجانب السوري، جرى اتصال هاتفي بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد… أخطر الرئيس الروسي نظيره بقرار تنفيذ عدد من التدابير بهدف توفير الأمن للعسكريين الروس في سوريا وتعزيز منظومات الدفاع الجوي في هذا البلد، بما في ذلك تسليم الجمهورية العربية السورية منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300".

وقال وزير الخارجية السوري، اليوم الجمعة 28 أيلول/ سبتمبر، أن دمشق راضية عن الوضع الحالي في إدلب.

وقال المعلم للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم"، مضيفا "نحن ممتنون جدا للرئيس بوتين على هذه الترتيبات مع تركيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الممرات الإنسانية تعمل، أجاب الوزير السوري: "نعم الممرات الإنسانية تعمل، لكن للأسف الإرهابيين لا يسمحون للمدنيين بمغادرة إدلب"، مضيفا "آمل أن يغادر الإرهابيون إدلب. لكني لست واثق من ذلك".