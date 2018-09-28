قناة إسرائيلية تجمع بين ابن سلمان ومحمد صلاح

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أمس الخميس، أن هناك حالة تجمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واللاعب المصري الدولي محمد صلاح، وهي الثورة الشبابية في العالم العربي، خاصة العالم العربي السني.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك ثورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصيات عربية بعينها، أهمها ابن سلمان ومحمد صلاح، فلكل منهما حالة تميزهما بين الشباب العربي، وخاصة السني منه.

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أصبح ابن سلمان وصلاح مصدر إلهام للكثيرين من أبناء الدول العربية، ولكل منهما ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فهما يقودان الثورة الشبابية في هذا العالم، وأصبحا مصدر قوة أيضا لدولتيهما، أو بمعنى أدق "قوى ناعمة".

وأشارت القناة العبرية إلى أن محمد صلاح أضحى مصدر إلهام وفخر للشباب العربي، فهو يبعث الأمل لهم، ويبث فيهم روح الوطنية، أيضا، وبات كل شاب عربي يتمنى أن يصبح كصلاح، وهو مصدر للأمل والتفاؤل في العالم العربي، وليس في مصر وحدها، فهو علامة ورمز للجيل الجديد.