تحطم طائرة عسكرية أمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، إن طائرة عسكرية أمريكية من طراز "إف-35 ب" الحديثة، تحطمت في كارولينا الجنوبية.

واشنطن — سبوتنيك. واستطاع طيار المقاتلة القذف بنفسه من الطائرة، بحسب ما أعلنه قائد الشرطة.

CNN: A US Marine Corps F-35B jet has crashed in Beaufort County, South Carolina, near Marine Corp Air Station Beaufort, a US military official says https://t.co/Zb3gKZ4fti pic.twitter.com/ZNJBK9fxMb (via Twitter https://t.co/vmOncmAJEw) pic.twitter.com/Cl99Myqhpv — suzanne mcdaniel (@suzannecse) September 28, 2018

وكتب قائد الشرطة تغريدة: "قرابة الساعة 11:45 صباحا وصلتنا معلومات عن تحطم طائرة بالقرب من كلاريندون رود في منطقة غريس هيل. والعسكريون أكدوا أنها طائرة عسكرية".

وأشارت قناة "سي إن إن" إلى أنها مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "أف-35ب".