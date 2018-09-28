عقيلة رئيس وزراء دولة آسيوية تصف أردوغان بـ"الزعيم الحقيقي للعالم الإسلامي"

© AP Photo / نائب تركي: أردوغان سيضطر إلى الحوار مع الأسد

أشادت عقيلة رئيس الوزراء الباكستاني، بشرى عمران، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين المسلمين، واصفة إياه بأنه "الزعيم الحقيقي للعالم الإسلامي ".

وأطلقت بشرى عمران هذا الوصف على أردوغان خلال مقابلة أجرتها مع إذاعة محلية، قالت فيها إنه "بعد مؤسس باكستان محمد علي جناح، لا يوجد لدينا في هذا القرن سوى قيادتين، هما الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان"، وفقا لما نقله موقع "ترك برس".

يشار إلى أن عمران خان تولى رئاسة وزراء باكستان رسميا في 18 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن فاز في الانتخابات البرلمانية الذي كان فيها مرشحا عن حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه.

هذا وكانت باكستان قد أعلنت دعمها لأنقرة ضد العقوبات والضغوطات الأمريكية التي طالت تركيا مؤخرا، والتي أدت إلى تدهور الليرة التركية أمام الدولار بنسبة كبيرة.