كتاب يكشف امتلاك ملكة بريطانيا يدا خشبية

ولفت انتباه الصحفيين البريطانيين إلى امتلاك ملكة بريطانيا يدا خشبية مصممة للتلويح أمام الحشود.
وأضافت "أعطوها قفازاً مليئاً بمواد كثيفة على ذراع خشبي، وعند البدء بالضغط عليها تبدأ بالتحرك. يبدو أنهم كانوا خائفين من أن لا تعجب الهدية الملكة، لكنها كانت مسرورة".
ويعتقد الكاتب أن الملكة لم تقم باستخدام اليد الاصطناعية إلى الآن أمام الحشود، ومن المفترض أنها قد وضعت الهدية في قصرها بالمورال، حيث تقيم كل صيف. ووفقا للكاتب، فإن هدية الطلاب أصبحت اللعبة المفضلة للعائلة الملكية.
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