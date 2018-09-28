كتاب يكشف امتلاك ملكة بريطانيا يدا خشبية

أطلق الكاتب الإنجليزي، روبرت هاردمان، في سبتمبر/ أيلول 2018 كتابا بعنوان "ملكة العالم" (Queen of the World)، يتحدث عن العائلة الملكية وعلى وجه الخصوص الملكة إليزابيث الثانية.

ولفت انتباه الصحفيين البريطانيين إلى امتلاك ملكة بريطانيا يدا خشبية مصممة للتلويح أمام الحشود.

© AFP 2018 / POOL/CHRIS JACKSON الكشف عن أسرار تخص المطبخ الملكي... هذه الأطعمة محظورة بأمر إليزابيث

ونقل الكاتب عن ابنة الملكة الوحيدة، الأميرة آنا قولها "تم تقديم اليد الاصطناعية من قبل طلاب أستراليين، حيث أنهم ظنوا أن الملكة تتعب عندما تقوم بالتلويح لحشود، ويمكنها أن تفعل ذلك بيد مزيفة".

وأضافت "أعطوها قفازاً مليئاً بمواد كثيفة على ذراع خشبي، وعند البدء بالضغط عليها تبدأ بالتحرك. يبدو أنهم كانوا خائفين من أن لا تعجب الهدية الملكة، لكنها كانت مسرورة".

ويعتقد الكاتب أن الملكة لم تقم باستخدام اليد الاصطناعية إلى الآن أمام الحشود، ومن المفترض أنها قد وضعت الهدية في قصرها بالمورال، حيث تقيم كل صيف. ووفقا للكاتب، فإن هدية الطلاب أصبحت اللعبة المفضلة للعائلة الملكية.