بومبيو يتوعد إيران حال استهداف أي منشآت أمريكية في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها ستتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بأمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق على يد قوات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف بومبيو أنه أمر بنقل مؤقت لدبلوماسيين أمريكيين في العراق بسبب تهديدات متزايدة محددة، مشددا على أن أمريكا سترد فورا وبشكل متناسب على أي هجمات من هذا النوع.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز: "ستحمل الولايات المتحدة طهران مسؤولية أي هجوم سيؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف موظفينا أو أضرار بالمرافق العامة الأمريكية".

© AP Photo / أمريكا تغلق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية

وأضافت، "أمريكا سترد بقوة وحزم لحماية حياة الأمريكيين".

يذكر أن مروحيات إيرانية قصفت، السبت الماضي، 8 سبتمبر/أيلول، قرية تابعة لمركز إقليم كردستان العراق، إثر قصف شنته بعد ساعات من إحراق قنصيلة إيران في البصرة، أقصى الجنوب العراقي، وأسفر القصف عن وقوع إصابات.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق حينها، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية وطبية، في إقليم كردستان، بأن طيران حربي إيراني، قصف منطقة كوية وهي أحد الأقضية التابعة لمدينة أربيل، مركز إقليم كردستان.

وأعلن مصدر محلي، من المنطقة التي تم قصفها، نزوح عشرات العائلات إلى الجبال، خوفا من تجدد القصف ووقوعهم ضحايا.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور الضحايا جراء القصف الإيراني، من داخل المستشفيات.

وكان محتجون في محافظة البصرة، قد اقتحموا مبنى القنصيلة الإيرانية الكائن في حي البراضعية، جنوبي شرقي المدينة، وأشعلوا النار به، ردا على تدخلات إيران ودورها في العراق.