موسكو: الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب جاري تنفيذه

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب جاري تنفيذه، وأنه يتم سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة العازلة.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "قبل يومين التقينا هنا مع وزيري خارجية إيران وتركيا وقالا إنه يجري تنفيذ هذه الاتفاقية. حيث يتم سحب المسلحين من المنطقة المنزوعة من السلاح، ويتم سحب الأسلحة الثقيلة من هناك".

وأضاف لافروف : "تعهدت تركيا بفصل المعارضة المستعدة للعملية السياسية من "جبهة النصرة"، وهذه ليست مهمة سهلة، وما زلنا نأمل أن تتمكن تركيا من فصل المعارضة الطبيعية العاقلة والوطنية عن "جبهة النصرة".

يذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في الـ 17 من أيلول/سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نقل الإرهابيين من إدلب إلى نقاط أخرى أمر غير مقبول، فهم يجب تدميرهم أو تقديمهم للمحاكمة.