جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و 82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة ومنصات مضادة للطائرات " ز و-23-2 "، ورشاشات ثقيلة وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".

© Sputnik . Stringer جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، جيلوبوك، سوكولنيكي و ميخايلوفكا.

وذكر المكتب الصحفي: " وفقا للمعطيات الأولية، ليس هناك خسائر بين المدنيين والعسكريين".

هذا وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة " مدرسية " جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس المنصرم، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.