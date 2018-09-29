كوريا الجنوبية تحتجر سفينة روسية

أعلن ممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل في الشرق الأقصى، بيتر أوسيتشانسكي أنه تم احتجاز السفينة الروسية "سيفاستوبول"، التي تمتلكها شركة "غودزون"، في ميناء كوريا الجنوبية "بوسان".

وقال أوسيتشانسكي لوكالة "سبوتنيك": "إنهم احتجزوا السفينة ولم يوقفوها، جاء العميل إلى الرصيف وقال إنهم لن يسمحوا للسفينة بالرحيل. هناك شكوك في أن هذا مرتبط بالعقوبات ضد "غودزون".

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ووفقا له، فإن الوضع ربما لن يتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت قد ذكرت صحيفة "كوميرسانت" في وقت سابق، أن السفينة أوقفت في كوريا الجنوبية بسبب شكوك محتملة بالتجارة مع كوريا الديمقراطية، التي حظرتها عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت زارة الخارجية الكورية الجنوبية في أغسطس أب أنه يتم إجراء تفتيش لخرق قرارات مجلس الأمن الدولي في السفينة الروسية "سيفاستوبول" في ميناء بوسان الكوري الجنوبي".