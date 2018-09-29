جريدة تتحدث عن "فيروس بوتين" لا فكاك منه

زعمت جريدة أمريكية أن مجموعة من قراصنة الكمبيوتر المرتبطين بروسيا اخترعوا سلاحا إلكترونيا رهيبا.

وبحسب جريدة "ذي ديلي بيست" فإن مجموعة الهاكرز المسماة بـ"الدب الخيالي" ابتكروا برنامجا ضارا جديدا لا يمكن التخلص منه حتى من خلال إعادة برمجة جهاز الكمبيوتر.

وجاء في المقال الذي نشرته الجريدة الإلكترونية الأمريكية: إذا وصل فيروس بوتين إليك فلا جدوى من تنظيف جهاز الكمبيوتر، وعليك أن ترمي جهازك للتخلص منه.

© Sputnik . Kirill Kallinikov عملية هاكرز

وزعم كاتب المقال أن البرنامج الضار الجديد الذي لا فكاك منه إلا من خلال التخلص من جهازك أعدته المخابرات العسكرية الروسية.

وأطلق الخبراء الذين اكتشفوا "فيروس بوتين" وهم من شركة ESET الأوروبية، أطلقوا عليه اسم LoJax.

كما زعم كاتب المقال أن البرنامج الضار المتطور يكشف أن الكرملين يواصل الاستثمار في عمليات الهاكرز.

وكانت شركة "ميكروسوفت" الأمريكية أعلنت في الأسبوع الماضي عن محاولات قراصنة الإنترنت من مجموعة "الدب الخيالي" للتدخل في الانتخابات الأمريكية.