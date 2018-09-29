إعصار في البحر المتوسط يمكن أن يشكل أمواجا بارتفاع 11 مترا

سيضرب الإعصار المتشكل في البحر الأبيض المتوسط "ميديكين" اليوم السبت، في فترة ما بعد الظهيرة جنوب بيلوبونيز، وستصل قوة الرياح إلى 9 نقاط على مقياس بوقورت، وفقا للمرصد الوطني اليوناني.

وسيتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت اليوم 11 مترا، وفقا لنموذج موجة الإعصار.

بعد ذلك، سيضرب الإعصار أتيكا وجزر إيفيا وسيكلاديز، وسيصل صباح الأحد إلى جزر بحر إيجه الشرقية، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية.

An 'eye' has formed in the centre of the 'Medicane' in the Mediterranean. This storm could bring up to 250mm of rain to Greece's Peloponnese this weekend with a risk of flash flooding. pic.twitter.com/7PQGov9N40 — Chris Fawkes (@_chrisfawkes) September 28, 2018

وقال خبراء الأرصاد الجوية: "إن الارتفاع الحاد في مستوى سطح البحر (الفيضانات) والأمواج العالية جدا المتوقع نتيجة إعصار البحر الأبيض المتوسط ​​سيسبب مشاكل في المناطق الساحلية في مناطق بيلوبونيز، وجزر كيثيرا، وأنتيكيثيرا ، والجزء الغربي من كريت وسيكلاديز".

وسيكون خطر الفيضان أيضا في أتيكا.

Latest 12z ICON firming up on the track of the #Medicane consistent with it's 06z pic.twitter.com/o4iVB34m0c — Weathology (@Weathology) September 27, 2018

إعصار البحر الأبيض المتوسط​​، أو إعصار Medicane، اختصار لكلمة Mediterranean وhurricanes (البحر الأبيض المتوسط ​​وأعاصير) هي ظاهرة أرصاد نادرة تحدث مرة أو مرتين في السنة. لديها الكثير من القواسم المشتركة مع الأعاصير المدارية، كما تصحبها أمطار غزيرة. من المرجح أن تتشكل الأعاصير في البحر الأبيض المتوسط ​​في الخريف أو الشتاء في مياه دافئة نسبيا مقترنة بهواء بارد فوقها، في حين تكون الأعاصير المدارية أكثر شيوعًا في أشهر الصيف. تتحرك دائما من الغرب إلى الشرق.