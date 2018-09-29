القنصلية الروسية: لا يوجد مواطنين روس بين ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا

أكدت القنصلية الروسية في جاكرتا، اليوم السبت بأنه لا يوجد مواطنون روس بين ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ملحق السفارة الروسية في جاكرتا دينيس تيتوشين لوكالة سبوتنيك: "تم إرسال طلب رسمي للدوائر الحكومية، حتى الآن لم نتلقى أي رد رسمي، وكذلك لم يلجئ أي مواطن روسي للسفارة، نعتقد أنه لا يوجد روس في هذه المنطقة (مكان الزلزال) لأنها منطقة غير سياحة".

© Sputnik . Michail Fomitchev ارتفاع عدد قتلى "تسونامي" إندونيسيا إلى 384 قتيلا

هذا وأعلنت السلطات الإندونيسية إن عدد قتلى زلزال و أمواج مد عاتية "تسونامي " على جزيرة سولاويسي ارتفع اليوم إلى 384 قتيلا إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم أمس الجمعة، وبلغت قوة الزلازال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كلم.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل قد أعلن في وقت لاحق من يوم الجمعة، عن وقوع زلزال آخر، بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل جزيرة سولاوسي الأندونيسية، وتم رصد الزلزال عند الساعة 18.02 حسب التوقيت المحلي (13.02 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 80 كلم شمال مدينة بالو في جزيرة سولاوسي، على عمق 10 كلم.