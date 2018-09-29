وكالة: "داعش" تنشر معلومات جديدة حول هجوم الأهواز

كشفت وكالة إيرانية، اليوم السبت 29 سبتمبر/أيلول، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، نشر معلومات جديدة خاصة بالهجوم الإرهابي، الذي تم تنفيذه في عرض عسكري بمدينة الأهواز الأسبوع الماضي.

ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية تقريرا، أشارت فيه إلى أن "داعش" نشر للمرة الأولى صورة لمنفذي الاعتداء الإرهابي في الأهواز.

© AP Photo / Behrad Ghasemi إيران تعلن الحداد العام يوم غد على ضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة الأهواز

وقالت الوكالة الإيرانية إن " داعش " أعلن أسماء منفذي عملية الأهواز، وهم: "أبو أسامة، وأبو فارس، وأبو مارية، وأبو الصديق، وأبو إبراهيم الفارسي".

وأشارت "مهر" إلى أن الأمن الإيراني، كشف أن تلك هي الأسماء "الكودية" لمنفذي الهجوم الإرهابي، بينما أسمائهم الحقيقي هي: الشقيقان فؤاد وأحمد المنصوري، وابن عمهما إياد منصور، وجواد ساري، وحسن درويشي.

وكان هجوما إرهابيا قد وقع، صباح السبت الماضي، على عرض عسكري في مدينة الأهواز، أوقع 28 قتيلا و53 جريحا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيون وأطفال.