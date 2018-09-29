وكالة: "داعش" تنشر معلومات جديدة حول هجوم الأهواز

ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية تقريرا، أشارت فيه إلى أن "داعش" نشر للمرة الأولى صورة لمنفذي الاعتداء الإرهابي في الأهواز.
وأشارت "مهر" إلى أن الأمن الإيراني، كشف أن تلك هي الأسماء "الكودية" لمنفذي الهجوم الإرهابي، بينما أسمائهم الحقيقي هي: الشقيقان فؤاد وأحمد المنصوري، وابن عمهما إياد منصور، وجواد ساري، وحسن درويشي.
وكان هجوما إرهابيا قد وقع، صباح السبت الماضي، على عرض عسكري في مدينة الأهواز، أوقع 28 قتيلا و53 جريحا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيون وأطفال.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)