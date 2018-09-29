نتنياهو: مستعد لمناقشة "صفقة القرن"

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم، السبت، أن نتنياهو مستعد لمناقشة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي طرحها الرئيس، دونالد ترامب.
وادعى نتنياهو إنه مستعد لتولي الفلسطينيين السلطة التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم، دون الإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي، وألا يتولى الحكم إسلاميين الذين يصفهم بـ"الإرهابيين".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أيد "حل الدولتين" للمرة الأولى خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، وهو ما يعد تطورا جديدا في خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.
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