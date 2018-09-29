نتنياهو: مستعد لمناقشة "صفقة القرن"

أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن استعداده لمناقشة "صفقة القرن" بعقل مفتوح، لإيمانه بشراكة حقيقية مع ترامب.

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم، السبت، أن نتنياهو مستعد لمناقشة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي طرحها الرئيس، دونالد ترامب.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI مسؤول استخباراتي أمريكي يفاجئ نتنياهو بشأن "مستودع سري نووي" في إيران

ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان رئيس الوزراء استعداده لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، لإيمانه بأن هناك شركاء حقيقيين لإسرائيل، وبأنه يرفض حل الدولتين التي آمن بها ترامب مؤخرا، وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن نتنياهو يعتقد أنه يمكن مناقشة "صفقة القرن" بعقل مفتوح.

وادعى نتنياهو إنه مستعد لتولي الفلسطينيين السلطة التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم، دون الإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي، وألا يتولى الحكم إسلاميين الذين يصفهم بـ"الإرهابيين".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أيد "حل الدولتين" للمرة الأولى خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، وهو ما يعد تطورا جديدا في خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.