هايلي: أستمتع بالاجتماع مع نتنياهو

قالت نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إنني استمتع بالاجتماع والحوار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

كتبت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، صباح اليوم السبت، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها دائما ما تستمتع بالاجتماع مع نتنياهو لمناقشة قضايا عدة.

We always enjoy meeting with Prime Minister @netanyahu to discuss how we continue to fight the anti-Israel bias at the @UN and the danger that Iran and its terrorist proxies cause—not only in the Middle East, but across the globe. pic.twitter.com/9szi26i5sV — US Mission to the UN (@USUN) September 28, 2018

وذكرت هايلي أنها ناقشت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مكافحة الانحياز ضد إسرائيل، والخطر الذي تسببه إيران ووكلائها "الإرهابيين"، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما في العالم أجمع.

سبق أن اتهمت نيكي هايلي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بأنه هو الذي يتسبب بتدهور أوضاع الفلسطينيين، وجاء هذا خلال اجتماعها مع نتنياهو بعد خطابه الذي ألقاه في نيويورك، وقالت هايلي: "أبو مازن لا يساعد الفلسطينيين، إن أرادوا اتهام أحد، عليهم اتهامه وليس إسرائيل".