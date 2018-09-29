انفجار يستهدف مؤتمر الحزب الشيوعي في عاصمة دونيتسك الشعبية

استهدف انفجار، اليوم السبت، مؤتمر الحزب الشيوعي في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد.

موسكو — سبوتنيك. وقال العضو في الحزب الشيوعي جينادي فومينكو للصحفيين اليوم السبت:" كان داخل المبنى لحظة الانفجار، نحو 50 شخصا، أصيبت امرأتان، واحدة بحروق شديدة، وأصيب كذلك أيغور خاكيزيانوف".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy دونيتسك: كييف تستعد لمهاجمتنا بعد اغتيال زاخارتشينكو

ويذكر أن أيغور خاكيزيانوف كان يشغل في عام 2014 منصب وزير الدفاع في الجمهورية، وهو الآن مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة في الجمهورية التي ستجرى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد الأمين العام للحزب أنه تم التحكم بالقنبلة عن بعد.

ووقع انفجار في 31 أغسطس/ آب 2018 بمقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك، على بعد عدة أمتار من مقر زاخارتشينكو، مما أدى لمقتل رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو وإصابة وزير الدخل والضرائب ألكسندر تيموفييف.

واتهمت دونيتسك جهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء العمل الإرهابي.