انفجار يستهدف مؤتمر الحزب الشيوعي في عاصمة دونيتسك الشعبية

موسكو — سبوتنيك. وقال العضو في الحزب الشيوعي جينادي فومينكو للصحفيين اليوم السبت:" كان داخل المبنى لحظة الانفجار، نحو 50 شخصا، أصيبت امرأتان، واحدة بحروق شديدة، وأصيب كذلك أيغور خاكيزيانوف".
وأكد الأمين العام للحزب أنه تم التحكم بالقنبلة عن بعد.
ووقع انفجار في 31 أغسطس/ آب 2018 بمقهى "سيبار" وسط مدينة دونيتسك، على بعد عدة أمتار من مقر زاخارتشينكو، مما أدى لمقتل رئيس الجمهورية ألكسندر زاخارتشينكو وإصابة وزير الدخل والضرائب ألكسندر تيموفييف.
واتهمت دونيتسك جهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء العمل الإرهابي.
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