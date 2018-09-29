"حماس" في القاهرة وعضو مكتبها يهدد إسرائيل

وصل وفد من حركة "حماس"، اليوم، السبت، للقاهرة، لبحث ملفي المصالحة والتهدئة مع إسرائيل، بعد تصاعد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

كتب الموقع الإلكتروني "فلسطين اليوم"، أن تصاعد المواجهات، أمس، الجمعة، على الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل سببا لزيارة وفد حركة حماس للقاهرة، خاصة مع سقوط 7 قتلى ومئات الجرحى من الفلسطينيين.

© REUTERS / CAITLIN OCHS حماس تعلق على خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

أكد الموقع أن الوفد توجه برئاسة نائب المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وبرفقته كل من الدكتور خليل الحية، وطاهر النونو، وروحي مشتهى، وسامي أبو زهري، وصلاح البردويل، ونزار عوض الله، وعطا الله أبو السبح.وقالت مصادر فلسطينية أن وفدا من قيادة حركة حماس بالخارج سيلتحق بوفد قطاع غزة، الأحد، لإجراء مباحثات مع المخابرات المصرية، لافتة إلى أن "الزيارة جاءت استجابة لدعوة مصرية، لاستكمال الحوار الذي أجراه وفد المخابرات في غزة، قبل أسبوعين".وبحسب وكالة "سما" . تأتي زيارة وفد حماس وسط حالة من التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، والتي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، بالتزامن مع كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما رافقها من اعتقالات من الطرفين.وتواصل التراشق الإعلامي في ظل تهديدات بإتخاذ السلطة الفلسطينية جملة من القرارات العقابية صوب قطاع غزة، وهو ما أكده الرئيس عباس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن جولة المصالحة هي الأخيرة، وأن للسلطة تصرف آخر بعدها.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور خليل الحية، أنه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد فيها أن إسرائيل لن ترى جنودها الأسرى بيد حماس، ما لم تدفع الثمن مقابل ذلك.