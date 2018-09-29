"بلجيكا تقاضي غوغل بسبب صور عسكرية "حساسة

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البلجيكية إن الوزارة ستقاضي شركة غوغل لعدم إذعانها لطلبات بتعتيم صور التقطتها أقمار صناعية لمواقع عسكرية حساسة.

وذكرت الوزارة أنها طلبت تعتيم مواقع مثل القواعد الجوية ومحطات الطاقة النووية على خدمات غوغل للمسح باستخدام الأقمار الصناعية وذلك لاعتبارات الأمن القومي.

© AP Photo / Virginia Mayo "غوغل"... 20 عاما من الفساد والتلاعب والرقابة

وقالت المتحدثة "ستقاضي وزارة الدفاع غوغل". ولم تذكر المزيد من التفاصيل، وفقا لرويترز.

وكانت غوغل قد أذعنت لطلبات مشابهة من حكومات أخرى بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل غوغل إيرث وخرائط غوغل وخدمة "ستريت فيو" التي تتيح رؤية الشوارع على الطبيعة خشية أن يضر ذلك بالأمن.

وقال ميكيل ساليتس المتحدث باسم جوجل في بلجيكا "من العار أن تتخذ وزارة الدفاع البلجيكية مثل هذا القرار.

"نعمل معهم عن كثب منذ أكثر من عامين ونجري تعديلات على خرائطنا بالطلب ووفقا للقانون".