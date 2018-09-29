إصابة زوار ملهى بريطاني بمشاكل في التنفس بسبب مادة مجهولة (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية عن إصابة 40 شخصا بأعراض في الجهاز التنفسي، بعدما رشت مادة مجهولة في ملهى "كاميو" الواقع في مدينة بورنموث.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" فقد نقل المصابون إلى المستشفيات القريبة، بينما تم إجلاء العديد من زوار الملهى.

وكانت الشرطة قد أعلنت عن إصابة العديد من رواد الملهى بأعراض في التنفس والسعال و ألم في العينين.

Police seem to have cordoned off an area outside Cameo and speaking to clubbers, no one seems to know exactly what’s happened but there is a very large emergency presence pic.twitter.com/WOdgLAAQLf — Josh Wilde (@josh_wilde20) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

وبحسب الشرطة المحلية فإن المادة التي تم رشها في الملهى، تعتبر مادة مهيجة من غاز الأعصاب وتعرف باسم "cs".

وأكدت السلطات المحلية أنه تم إجلاء العشرات من الملهى الذي كان من المقرر بأن يستضيف حفلا موسيقيا و تم بيع حوالي 3 آلاف بطاقة.

وأضافت الشرطة أنها لم تعثر في المكان على أي مواد سامة كيميائية ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.