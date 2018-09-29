صربيا تعلن حالة التأهب القصوى في الجيش

أصدر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أوامره، بوضع جيش بلاده في حالة تأهب، بعد نشر جمهورية كوسوفو -غير المعترف بها دوليا- لقوات في محيط بحيرة غازفودا بالقرب محطة الطاقة الكهرومائية التي تسيطر عليها بلغراد.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "تانيوغ"، اليوم السبت، عن إدارة الرئيس الصربي أن هذا الأمر أعطي رئيس أركان القوات المسلحة الصربية.

© REUTERS / Francois Lenoir موغيريني تلتقي رئيسي صربيا وكوسوفا 7 سبتمبر المقبل

ويتواجد في المنطقة الآن نحو 60 جنديا من القوات الخاصة لكوسوفو، ودخل بعض منهم مركزا لعلم البيئة والتنمية الرياضية، بالقرب من بحيرة غازفودا في شمال كوسوفو

وتأتي هذه الخطوة ردا على قيام حوالي 60 عنصرا من القوات الخاصة لجمهورية كوسوفو، بالاستيلاء على نقطة بالقرب من بحيرة "غازيفود" لتجميع المياه، حيث دخلوا مركزا خاصا بنظافة البيئة والرياضة بالقرب من السد، الذي يحتوى على محطة للطاقة الكهرومائية التي تسيطر عليها بلغراد.