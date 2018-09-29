إيران: اتهامات واشنطن بعد إغلاق قنصليتها في البصرة مرفوضة وغير صحيحة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اتهامات الولايات المتحدة لإيران التي بررت بها إغلاق قنصليتها في البصرة مرفوضة وغير صحيحة.

© REUTERS / Alaa al-Marjani أول تعليق رسمي من العراق على قرار غلق القنصلية الأمريكية في البصرة

طهران — سبوتنيك . نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران مع إعلانها إغلاق قنصليتها في محافظة البصرة العراقية، والتي حملت طهران مسؤولية أي أحداث عنف قد تمس الدبلوماسيين هناك.

وقال قاسمي في بيان صدر عبر الموقع الرسمي للوزارة، "إننا ندين مزاعم الولايات المتحدة لتبرير إغلاق قنصليتها في البصرة، وهذه الادعاءات مرفوضة وغير صحيحة".

وأضاف قاسمي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين أي هجوم على الدبلوماسيين والأماكن الدبلوماسية في أي مكان في العالم، وإن ادعاءات الولايات المتحدة الكاذبة ضد إيران والقوات العراقية غير صحيحة".

وقال مسؤولان أمريكيان، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية. وقد يزيد القرار، الذي يأتي بعد هجمات صاروخية واحتجاجات عنيفة في المدينة، التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لوكالة "رويترز". واتهم البيت الأبيض إيران هذا الشهر بالتقاعس عن منع هجمات لمسلحين تدعمهم طهران على القنصلية.