الكحول الفاسد يقتل 24 شخص ويصيب 290 آخرين بالتسمم في إيران

طهران- سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء اليوم السبت عن کولیوند قوله:"تسمم 290 شخصا وتوفي 24 آخرين، كما أصيب 3 بحالة موت دماغي، إثر تناول مشروبات كحولية".

© Sputnik . Artur Kriminskei خمور مغشوشة تقتل 29 شخصا والعدد مرشح للزيادة

وتابع موضحا:"توفي 16 شخصا في محافظة هرمزغان، و4 من محافظة خرسان الشمالية، و4 من محافظة البرز، فيما أصيب 3 آخرين بموت دماغي من محافظة كهغيلوية بوير أحمد.

وتحتل إيران المرتبة التاسعة عشرة من بين أكثر الدول استهلاكا للكحول، ووفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ويفيد التقرير بأن متعاطي المشروبات الكحولية في إيران يستهلكون سنويا 25 ليتر من الكحول لكل شخص.

ورغم منع استهلاك وبيع وشراء المشروبات الكحولية في إيران، وفقا لقانون العقوبات الإسلامي، فإن بعض التقارير تفيد بوجود 200 ألف تاجر وموزع للمشروبات الكحولية في إيران.

ويفيد أحد التقارير بأن 80 مليون ليتر من الكحول يستهلك سنويا في إيران.