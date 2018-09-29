ألمانيا تعارض ترامب وتطالب بإصلاحات

طالبت ألمانيا، اليوم، الجمعة، بضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها للاتفاق النووي الإيراني، 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/أيار الماضي.

وبحسب وكالة "الأناضول". جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان يسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا وقال الوزير الألماني إن "مجلس الأمن لم تجر عليه أي إصلاحات منذ عام 1945".

وأردف "المجلس بحاجة إلى إصلاح ليكون أكثر تمثيلا، خاصة وأن عدد سكان العالم قد تضاعف ثلاث مرات، منذ ذلك الحين، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة تضاعفت أربع مرات تقريبا. ومع ذلك لم يتغير مجلس الأمن على الإطلاق".

وأستطرد، قائلا "علينا أن نتوقف عن الدوران في دائرة مغلقة، وأن نبدأ مفاوضات حقيقية حول الإصلاح، كما ترغب الأغلبية الكبيرة من الدول الأعضاء لفترة طويلة".

ودافع هايكو ماس عن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015.

وقال لأعضاء الجمعية العامة "نحن الأوروبيون نؤيد الاتفاق، ونعمل على إبقاء التبادل الاقتصادي مع إيران أمرا ممكنا، وندعو إيران إلى مواصلة التنفيذ الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاق".