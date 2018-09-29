ليفني: نتنياهو يجيد الكلام فقط

أجرت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الجمعة، حوارا مع تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، أوضحت من خلاله أنه على نتنياهو تحويل أقواله إلى أفعال، وتصحيح مساره بالفعل على الأرض، وليس بالمزيد من الخطب والتصريحات.
وعلقت تسيبي ليفني على تصريحات نتنياهو وخطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الخميس، بأن نتنياهو يجيد الخطابة ويستحسنها، وهو ليس بجديد، ولكن علينا الاتجاه إلى الأفعال، وليس الخطب والتصريحات، موضحة أن غزة على وشك الانفجار، والضفة الغربية كذلك، وعليه ضرورة معالجة الأمر تجاه الأزمة السورية، وما يجري فيها.
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