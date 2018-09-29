ليفني: نتنياهو يجيد الكلام فقط

قالت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجيد الكلام فحسب، دون الفعل.

أجرت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الجمعة، حوارا مع تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، أوضحت من خلاله أنه على نتنياهو تحويل أقواله إلى أفعال، وتصحيح مساره بالفعل على الأرض، وليس بالمزيد من الخطب والتصريحات.

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هاجمت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية الحالية ، نتنياهو، قائلة: "إن غزة على وشك الانفجار، ونتنياهو يتحدث عن إيران، ولقائي مع أبو مازن كان مهما".

وعلقت تسيبي ليفني على تصريحات نتنياهو وخطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الخميس، بأن نتنياهو يجيد الخطابة ويستحسنها، وهو ليس بجديد، ولكن علينا الاتجاه إلى الأفعال، وليس الخطب والتصريحات، موضحة أن غزة على وشك الانفجار، والضفة الغربية كذلك، وعليه ضرورة معالجة الأمر تجاه الأزمة السورية، وما يجري فيها.