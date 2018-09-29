ميغان ماركل تثير جدلا واسعا على الإنترنت (فيديو)

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة وصول ميغان ماركل، إلى الأكاديمية بمفردها، من دون زوجها، الأمير هاري، وقيامها بإغلاق باب السيارة بنفسها بعد الهبوط منها، وفقا لمجلة "فانيتي فير" الأمريكية.

وكان من المفترض ألا تقوم ميغان ماركل بهذا الفعل، خاصة وأنها أصبحت من أفراد العائلة الملكية البريطانية، بل كان يجب أن تسمح لشخص آخر بغلق باب السيارة.

DUCHESS CLOSES DOOR: The Duchess of Sussex — #MeghanMarkle — closed her own car door and exchanged traditional Maori greetings during her first solo engagement at the #RoyalAcademyOfArt in London pic.twitter.com/8hwVo5og22 — AP Entertainment (@APEntertainment) September 26, 2018

كذلك من الأمور التي لا يجب أن يقوم بها أعضاء الأسرة الملكية، حمل النقود، وعلى الرغم من أنه من النادر مشاهدة الملكة من دون حقيبة يد إلا أنها خاوية من أية نقود، وفقا لـ "يورونيوز".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الاولى التي تخالف ميغان ماركل فيها البروتوكول البريطاني، ومنها عندما وضعت ساقا على ساق، خلال حضورها حفل العيد المئوي لسلاح الجوي البريطاني، في شهر يوليو/تموز.

واحتفل نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، بالزواج من الممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل، في شهر مايو/أيار الماضي.