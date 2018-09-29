إحراج حزب المحافظين البريطاني بسبب خلل أمني إلكتروني

واكتشفت، دون فوستر، الكاتبة بجريدة "ذا غارديان" البريطانية، أن خللا في هذا التطبيق سمح للناس بالدخول عليه مثل أي شخص من المشاركين في هذا المؤتمر لأنه لا يتطلب ببساطة سوى إدخال عنوان البريد الإلكتروني، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Stefan Wermuth حزب المحافظين لن يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني

وأدى هذا إلى إمكانية الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لكل الحاضرين في هذا المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، ويحضر المؤتمر صحفيون وأعضاء في الحزب ونواب ووزراء في الحكومة.

وأوضحت فوستر على "تويتر" كيف أنها تمكنت من الدخول إلى النظام بوصفها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من حزب المحافظين، وذكرت وسائل إعلام أنه جرى سد الثغرة في هذا التطبيق.

وكشف صحفي على موقع "بازفيد" أن وزيرين حاليين على الأقل تلقيا اتصالات هاتفية من الجمهور نتيجة لهذا الخلل.