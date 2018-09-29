(فيديو) وزيرة خارجية النمسا تلقي كلمتها في الأمم المتحدة باللغة العربية

افتتحت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة اليوم السبت 29 سبتمبر/أيلول، بمقطع باللغة العربية.

وقالت الوزيرة النمساوية بأنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، وتابعت قائلة "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".

وأضافت: "درستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة و جميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة".

يذكر بان الوزيرة النمساوية تتقن سبع لغات بالإضافة للغتها الأم الألمانية وهي: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، العبرية، المجرية و الإيطالية.

وكانت الوزيرة قد أعلنت زواجها في شهر آب/أغسطس الماضي، ودعت إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لبى الدعوة ورقص معها.