رئيس صربيا يطلب دعم بوتين

يخطط الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون الأيام المقبلة، لطلب الدعم في قضية كوسوفو وعدد من القضايا الأخرى.

© Sputnik . Vladimir Trefilov جريدة تتحدث عن "فيروس بوتين" لا فكاك منه

بلغراد — سبوتنيك . وقال فوتشيتش للصحفيين يوم السبت: "سأعقد اجتماعاً مع بوتين، سنتحدث خلاله عن جميع القضايا المهمة. وبالطبع، الأولوية هي الوضع في كوسوفو وميتوهيا. أود أن تكون صربيا دولة سلام وازدهار اقتصادي. سأطلب الدعم من الرئيس بوتين في جميع المحافل الدولية".

ونفى الرئيس الصربي ردا على سؤال عما إذا كان الحديث سيدور عن دعم عسكري روسي على غرار سوريا.

وقال الرئيس الصربي: "لا أريد أن تحدث على أرضنا صراعات عسكرية كبيرة".

ووفقا لوسائل الإعلام الصربية، الاجتماع بين الرئيسين سيعقد في موسكو في 2 تشرين الأول/ أكتوبر.