كوريا الشمالية: أوقفنا التجارب النووية لكن العقوبات الدولية لم تتغير

أكد وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، أن بيونغ يانغ أوقفت التجارب النووية، لكن عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على كوريا الشمالية لم تتغير.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال ري يونغ هو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك،:"لقد مر عام كامل منذ توقف التجارب النووية، لكن كلمة واحدة لم تتغير في القرارات (قرارات الأمم المتحدة)".

© Fotolia / Twindesigner إعلام: الولايات المتحدة قلقة بشأن هجوم نووي من كوريا الشمالية

مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدول اتخذ المزيد من قرارات العقوبات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع في 2017 كانون الأول/ديسمبر، قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد. وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

وجاءت هذه العقوبات ردا على إعلان كوريا الشمالية، يوم 3 أيلول/سبتمبر الماضي، قيامها بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان.

هذا، والتقى ترامب مع كيم جونغ أون، في شهر تموز/يونيو في سنغافورة. وأعرب الجانبان عن التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاقات محددة.