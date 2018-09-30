إسبانيا... الشرطة تشتبك مع انفصاليي قطالونيين قبل ذكرى استفتاء الاستقلال

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 6 أشخاص في برشلونة، بعدما اشتبك محتجون يطالبون بالاستقلال مع شرطة مكافحة الشغب، أمس السبت 29 سبتمبر / أيلول.

© REUTERS / HANDOUT إسبانيا تسعى لاعتقال رئيس قطالونيا السابق إذا سافر للدنمارك

ذكرت وكالة "رويترز" أن الاشتباكات جاءت بعدما انضم الآلاف إلى مظاهرات مضادة للاحتفال بمرور عام على استفتاء بشأن استقلال إقليم قطالونيا ، مشيرة إلى أن مجموعة من المتظاهرين المقنعين المؤيدين للانفصال ألقت بيض ومسحوقا ملونا على رجال الشرطة الذين اصطفوا لسد الطريق أمامهم، مما أثار سحبا داكنة من الغبار في الشوارع، التي غالبا ما يرتادها السياح.

ولفتت "رويترز" إلى أن مشاجرات أخرى، حدثت في وقت لاحق، واستخدمت الشرطة الهراوات لاحتوائها، بينما رددت جماعات مؤيدة للاستقلال هتافات مثل "لن ننسى، لن نصفح" وذلك في مواجهة محتجين معارضين للاستقلال، الذين هتفوا "تحيا إسبانيا".

وأصيب 14 شخصا وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى، بعدما أصيبوا بجروح طفيفة خلال الاحتجاجات، وفقا لما أشارت إليه صحف محلية، بينما لا تزال التوترات شديدة في المنطقة بعد عام من الاستفتاء، الذي أجري في الأول من أكتوبر / تشرين الأول.

وبينما تعتبره مدريد مدريد غير قانوني، فإن الانفصاليين في قطالونيا احتفلوا به.



