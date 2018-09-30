إسبانيا... الشرطة تشتبك مع انفصاليي قطالونيين قبل ذكرى استفتاء الاستقلال

ولفتت "رويترز" إلى أن مشاجرات أخرى، حدثت في وقت لاحق، واستخدمت الشرطة الهراوات لاحتوائها، بينما رددت جماعات مؤيدة للاستقلال هتافات مثل "لن ننسى، لن نصفح" وذلك في مواجهة محتجين معارضين للاستقلال، الذين هتفوا "تحيا إسبانيا".
وأصيب 14 شخصا وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى، بعدما أصيبوا بجروح طفيفة خلال الاحتجاجات، وفقا لما أشارت إليه صحف محلية، بينما لا تزال التوترات شديدة في المنطقة بعد عام من الاستفتاء، الذي أجري في الأول من أكتوبر / تشرين الأول.
وبينما تعتبره مدريد مدريد غير قانوني، فإن الانفصاليين في قطالونيا احتفلوا به.
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