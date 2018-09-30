وزير الداخلية الأمريكي يقترح حصار روسيا بحريا

صرح وزير الداخلية الأمريكي ريان زينكي، بأن البحرية الأمريكية تستطيع أن تحاصر روسيا إذا لزم الأمر لمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط كما تفعل في أوروبا.

ووفقا لصحيفة "واشنطن إيكزامينر"، وقال زينكي، في مؤتمر صحفي خلال احتفالية برعاية "اتحاد مستهلكي الطاقة"، إن "لدى الولايات المتحدة هذه القدرة بفضل أسطولنا البحري، للتأكد من أن الممرات البحرية مفتوحة، وإذا لزم الأمر، للحصار… للتأكد من أن إمدادات الطاقة الروسية لا تذهب إلى السوق".

© Sputnik . Евгений Биятов واشنطن تخطط لعقوبات إضافية ضد الطاقة الروسية والشركات في "التيار الشمالي 2"

وأضاف الوزير الأمريكي أن بيع منتجات الطاقة يعتبر مصدر الدخل الأساسي للاقتصاد الروسي، موضحا أن روسيا تلعب دورا نشطا في الشرق الأوسط، لأنها تريد بيع إنتاجها من النفط والغاز في هذه المنطقة، مثلما تفعل في أوروبا.

وأشار زينكي أيضا إلى أن الوضع مع إيران يشبه إلى حد كبير الوضع مع روسيا، قائلا إن هناك خيارين لحل هذه القضايا.

واختتم زينكي حديثه قائلاً: "هناك خيار عسكري، لا أفضل استخدامه. وهناك خيار اقتصادي، وهو ممارسة الضغط وإبعاد منتجات الطاقة الروسية عن السوق. ونحن قادرون على القيام بذلك لأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب تعارض بشدة مشاريع الطاقة الروسية، مثل خط أنابيب نورد ستريم 2 (التيار الشمالي 2) إلى أوروبا، خوفا من زيادة نفوذها هناك. ويريد الرئيس ترامب من الاتحاد الأوروبي شراء المزيد من الغاز الطبيعي الأمريكي لتنويع إمدادات الطاقة في القارة بعيدا عن روسيا.