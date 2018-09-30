عاصفة مدارية تضرب اليونان (فيديو)

تسببت الرياح والأمطار الغزيرة في حدوث سيول بمناطق في اليونان، يوم السبت، عندما ضربت عاصفة مدارية البلاد.

أثينا — سبوتنيك. وظلت السفن في الموانئ الرئيسية لليونان وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة حيث غمرت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق.

وألقت الرياح سلال القمامة في شوارع أثينا وتسببت في انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في أنحاء البلاد.

'Medicane' Zorba, a hurricane-like storm in the Mediterranean, has crashed upon the shores of Greece and Italy with winds up to 55 mph pic.twitter.com/NrTIUdQKzZ — NowThis (@nowthisnews) September 29, 2018

وأثرت العاصفة المدارية حتى الآن على مناطق في شبه جزيرة بيلوبونيز، بحسب "رويترز"

وقال بيتروس تاتوليس الحاكم الإقليمي إن "بيلوبونيز متماسكة على الرغم من التأثير والآثار الجانبية لهذه الظاهرة المناخية الشديدة". وأضاف أن أضرارا لحقت بالمنازل والحقول والبنية التحتية.

وانخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع بنحو 10 درجات مئوية هذا الأسبوع. وبلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عديدة ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح.